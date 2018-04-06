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Sokak ortasında dehşet |Tekirdağ haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen Atilla Ergen, tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile vurup kaçtı. Kanlar içinde kalan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet |Tekirdağ haberleri

06 Nisan 2018 21:47

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki mobilya döşemeci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ekşi (41) ve Suat Aghayev (28), sokak üzerindeki Atilla Ergen’e ait dükkana gitti. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dükkanda başlayan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüşünce Ergen tabancasına sarılarak Ekşi ve Aghayev’e kurşun yağdırdı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. 

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından vücuduna 4 kurşun isabet eden Suat Aghayev ile sol bacağından 2 kurşunla vurulan Mehmet Ekşi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aghayev’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan Atilla Ergen’i yakalamak için çalışma başlattı.  

Uğur Arslan
 

 

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