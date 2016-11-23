Edinilen bilgiye göre, Horrik Mezarlığı yakınlarında yapılan bir inşaatta çalışan Mehmet Elmas (49) bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 6 mermi isabet eden Mehmet Elmas kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Elmas ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Elmas burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elmas’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için araştırma başlattı.

Öte yandan yaşanan olayın görgü tanıkları olayı gerçekleştiren şahsın Mehmet Elmas’ın yanına geldiği ve yanında bulundurduğu silahı çıkararak Mehmet Elmas’a peş peşe ateş ettiği ve daha sonra olay yerinden hızla kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.