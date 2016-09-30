Dün öğle saatlerinde Kocaeli’de Enver Ş. isimli bir şahıs, Sezgin Maçka ve yanındaki arkadaşı Adnan A.’ya sokak ortasında ateş açmış, kendisine yaklaşık 600 bin TL borcu olan Sezgin Maçka’yı sokak ortasında silahla vurmuştu. Olay çevredeki dükkanların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silahla vurulan Sezgin Maçka’nın vatandaşların arasına kaçarak yardım istediği, daha sonra ise Enver Ş. isimli şahsın gelerek Sezgin Maçka’yı yere yatırdığı ve 2 el daha ateş ederek infaz ettiği görülüyor. Olayın ardından bir süre Sezgin Maçka’nın başında bekleyen Enver Ş., daha sonra silahını beline koyarak olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri Enver Ş. isimli şahsı olay yerine yakın bir börekçide otururken yakalayarak gözaltına almıştı.

Dinçer Akbir

