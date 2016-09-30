Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sokak ortasında kanlı infaz güvenlik kamerasında

Sokak ortasında kanlı infaz güvenlik kamerasında

Kocaeli’de bir şahsın kendisine yaklaşık 600 bin TL borcu olan kişiyi sokak ortasında silahla vurma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sokak ortasında kanlı infaz güvenlik kamerasında

30 Eylül 2016 19:45
Sokak ortasında kanlı infaz güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Dün öğle saatlerinde Kocaeli’de Enver Ş. isimli bir şahıs, Sezgin Maçka ve yanındaki arkadaşı Adnan A.’ya sokak ortasında ateş açmış, kendisine yaklaşık 600 bin TL borcu olan Sezgin Maçka’yı sokak ortasında silahla vurmuştu. Olay çevredeki dükkanların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silahla vurulan Sezgin Maçka’nın vatandaşların arasına kaçarak yardım istediği, daha sonra ise Enver Ş. isimli şahsın gelerek Sezgin Maçka’yı yere yatırdığı ve 2 el daha ateş ederek infaz ettiği görülüyor. Olayın ardından bir süre Sezgin Maçka’nın başında bekleyen Enver Ş., daha sonra silahını beline koyarak olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri Enver Ş. isimli şahsı olay yerine yakın bir börekçide otururken yakalayarak gözaltına almıştı. 

Dinçer Akbir
 

Etiketler: kanlı infaz


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!