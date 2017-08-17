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Sokak ortasında kuyumcuyu silahla vurup 8 kilo altınla kaçtılar

Bahçelievler'de sokakta takip ettikleri kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular, yaklaşık 8 kilo altını alıp olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında kuyumcuyu silahla vurup 8 kilo altınla kaçtılar

17 Ağustos 2017 20:19

Olay, Bahçelievler'de saat 18.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elleri silahlı birden fazla soyguncu, Mimoza Sokak üzerinde iş yerine gittiği söylenen 43 yaşındaki kuyumcu B.Ö.'nün yolunu kesti. Bir süre direnen kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular içinde yaklaşık 8 kilo altın olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Ağır yaralanan kuyumcu B.Ö. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Bu sırada soyguncuların olay yerinde binip kaçtıkları iddia edilen beyaz renkli araç ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay anında silah sesleri duyan bir vatandaş, "Birisi balta ile odun kesiyor sandım. Sonra silah sesleri duyunca cama çıktım. Yerde yatan şahsı gördüm. Ambulans çağırdık" dedi.  

Selim Bayraktar


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