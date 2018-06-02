Diğer
Kategoriler

Sokak ortasında ölü bulundu!

Konya’da sabah saatlerinde bir kişi sokak ortasında ölü bulundu.

Sokak ortasında ölü bulundu!

02 Haziran 2018 09:38
Sokak ortasında ölü bulundu! - Tıkla İzle

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin 63 yaşındaki Nuri Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün cesedi polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Nuri Akgül’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.  

İbrahim Yetkin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç