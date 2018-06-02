Sokak ortasında ölü bulundu!

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin 63 yaşındaki Nuri Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün cesedi polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Nuri Akgül’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İbrahim Yetkin

