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Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

Bursa Gemlik'te gece geç saatlerde meydana gelen olayda bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

05 Ağustos 2017 09:45

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde bulunan 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yanında meydana gelen olayda E.İ. isimli genç, Hamdi K.'ya pompalı tüfekle ateş etti. Bacak bölgesinden saçmalarla yaralanan Hamdi K. 112 acil ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Hamdi K.'yı pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan zanlı E.İ. ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası evinin bulunduğu bölgede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının olayda kullandığı pompalı tüfek de gizlediği yerde ele geçirildi.
Silahla yaralama olayı ile alakalı soruşturma devam ediyor. 

Hurşit Topal


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