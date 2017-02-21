Olay, 24.00 sıralarında merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta bulunan öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, Ahmet Özler (29) ve Fatih Karakaya’yı (27) silahla vurdu. Karakaya, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yüz üstü düşerken, Özler, bacağından yaralandı. Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Karakaya’yı Fırat Üniversitesine, Özler’i ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karakaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çok sayıda boş kovan tespit edildi

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan tespit etti. Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Halil İbrahim Varlı - Yunus Özhanlı