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Sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

Samsun'da sokak ortasında bir kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenleyen genç, silahla ateş ettiği genç ile yoldan geçen bir kişiyi vurarak yaraladı.

Sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

27 Kasım 2016 21:24
Sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi'nde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki E.T., aralarında daha önce bıçakla yaralamadan dolayı husumet bulunan 16 yaşındaki K.K.'yi takip ederek, sokak ortasında pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu K.K. ile yoldan geçmekten olan 50 yaşındaki S.G., çeşitli yerlerine saçma isabet ederek yaralandılar. K.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.G. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırgan E.T. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından olay mahallinde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan S.G., "Ekmek aldım eve gidiyordum. Silah sesleri duydum. Saldırıya uğrayan şahıs benim önüme doğru koşmaya başladı. Ben de kaçmaya başladım. Can tatlı ya nasıl kaçıyordu. Bu sırada ben de vuruldum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: dehşet, Samsun


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