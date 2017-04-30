Diğer
Kategoriler

Sokak ortasında silahlı saldırı: 8 yaralı

Adana’da, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 8 yaralı

30 Nisan 2017 23:57

Olay, Yüreğir İlçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateş sonucunda yaralanan, Lütfü G., Nejdet A., Hasret Ö., Çiğdem A., Süleyman Ö., Uğur K., Neşat S., ve Salman U., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, kavga, silah


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!