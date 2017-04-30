Sokak ortasında silahlı saldırı: 8 yaralı

Olay, Yüreğir İlçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateş sonucunda yaralanan, Lütfü G., Nejdet A., Hasret Ö., Çiğdem A., Süleyman Ö., Uğur K., Neşat S., ve Salman U., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye

