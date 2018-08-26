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Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

Konya’da bir genç sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

26 Ağustos 2018 10:30

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Ali Muhammed N. (25) sokak üzerinde kimliği belirsiz kişilerce sırtından bıçaklandı. Yaralı vaziyette yürüyerek sokak üzerinde bulunan bir telefoncunun önüne gelen Ali Muhammed N., iş yerinde bulunan kişilerden yardım istedi. Bunun üzerine iş yerinde bulunanlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ali Muhammed N. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesi devam ederken, polis bıçaklayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.  

İbrahim Yetkin
 

 

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