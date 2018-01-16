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Sokak ortasındaki çatışma kameraya yansıdı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı akraba iki aile arasındaki sopalı kavga ve silahlı çatışma MOBESE’ye yansıdı.

Sokak ortasındaki çatışma kameraya yansıdı

16 Ocak 2018 14:10
Sokak ortasındaki çatışma kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473'üncü Sokak'ta önceki gün akraba Öz ve Yılmaz aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı sopalı kavga ve silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. 

MOBESE’ye yansıyan görüntülerde, grupların önce sopalarla birbirine saldırdığı görüldü. Daha sonra taraflar birbirilerine ateş açarken, araçtan inen bir şahıs da etrafa gelişigüzel ateş etti. Bu sırada çevredeki vatandaşların ise sağa sola kaçıştı. Çatışmanın ardından bindiği otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslardan birinin önü, başka bir araçla kesildi. Önündeki araçtan kurtulan şahıs, karşıya geçmeye çalışan Esra K. (11) adlı kıza çarptı. Ağır yaralanan Esra K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. 

 

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