Sokak ortasındaki yumruklu, sopalı kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki Yeni Aydın Yolu üzerinde meydana gelen olayda gençlerden oluşan iki ayrı grup önce sözlü olarak birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar vatandaşların gözleri önünde bu kez sopalarla birbirlerine vurmaya başladı. Görenleri dehşete düşüren kavgada bir genç önce yumruklarla yere düşürüldü, yerde de tekmelendi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar uzayan kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya çekilen gençler arasındaki kavga, vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle daha da büyümeden son buldu.

Zafer Hacısalihoğlu