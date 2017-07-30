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Sokaklarda antrenman yaptı, Türkiye 3.'sü oldu

Mardin’in dar ve yokuşlu sokaklarında antrenman yaparak turnuvalara hazırlanan Milli Bisiklet Sporcusu Ali Çakas, Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sokaklarda antrenman yaptı, Türkiye 3.sü oldu

30 Temmuz 2017 13:25

Mardin Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve turnuvalara kentin dar ve yokuşlu sokaklarında antrenman yaparak hazırlanan Milli Bisiklet Sporcusu Ali Çakas, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda, Türkiye 3’üncüsü oldu. Başarısının arkasında ciddi emek ve antrenmanlar ile düzenli beslenmenin saklı olduğunu anlatan Çakas, “Haftalık yaklaşık olarak 10 saat antrenman yapıyoruz. Mardin’in şartları da başarımızda önemli bir etken. 40-45 derecelik hava sıcaklığında yokuşlu yollarında antrenman yapmamız bu başarıyı etkiledi” dedi.
Mardin Valisi Mustafa Yaman’a spora ve sporcuya katkılarından dolayı teşekkür eden Çakas, “Kentte bisiklet kültürü sıfırdı. Mardin’de antrenmanlarımı gören çocukların yoğun ilgi göstermeye başladı. Bazı girişimlerimiz de oldu. Valimizin desteğiyle ilerleyen zamanlarda çeşitli turnuvalar da yapacağız” diye konuştu.

Beril Solmuşgül
 


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