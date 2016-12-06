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Sokaklarda yaşayan kimsesizlere sıcak yuva

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, çetin kış şartlarında sokaklarda yaşayan vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor.

Sokaklarda yaşayan kimsesizlere sıcak yuva

06 Aralık 2016 12:21

Havaların soğumasıyla birlikte donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kimsesizlere yardım eli uzatan İnegöl Belediyesi, huzurevi bahçesine konulan konteynırda 6 vatandaşın yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ailevî, ekonomik ya da psikolojik sebeplerle parkları, köprü altlarını, kaldırımları ve bankamatikleri mesken edinen evsizler, İnegöl Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Zabıta ekipleri, devriye gezen emniyet ekipleri ya da vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınan kimsesizler donmaktan kurtarılıyor. Önce banyo yapıp sonra da temiz kıyafetlere kavuşan kimsesizlerin yemek ve yatak gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Huzurevi Müdürü Recep Şen ile birlikte konteynırda inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, “Her insan, beşikten mezara kadar sevgiye ve insanca yaşama hakkına sahiptir. İnsanımızın hepsine bu nazarla bakıyor, yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın refahını, huzurunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düsturla hareket eden bir belediye olarak kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde kalacak bir yeri olmayan vatandaşlarımızı huzurevi bahçesine koyduğumuz konteynerda ağırlıyoruz. Belediye olarak kimsesizlerin kimi olmaya devam ediyoruz. Konteynerimiz onların sıcak yuvası oluyor. Bildiğiniz üzere geçen yıl bu konteyneri kullanan epey vatandaşımız oldu. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, kimsesizler, sıcak yuva


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