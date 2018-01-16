Sokaklardaki turunçlar bursa dönüşüyor

Sokaktaki turunçların bursa dönüştüğü çalışmalara başlayan Türk Anneler Derneği Nazilli Şube Üyesi kadınlar, gönüllü olarak 10 yıldır sürdürdükleri üniversite öğrencilerine burs verebilmek için büyük gayret sarf ediyor. Nazillili olup da ilçe dışında okuyan üniversite öğrencileri için kermesler, geziler düzenleyen, el işinin yanısıra turunç reçeli yaparak anne şefkatini hissettiren dernek üyeleri yılda ortalama 40 ila 60 öğrenciye burs veriyor.

1970’li yıllarda ilçe sokaklarına dikilen 10 bin civarındaki turunç ağacının büyüdükten sonra meyvelerinin çok olması nedeniyle toplanamadığı için çürümeye terkedilmesini fırsata çeviren dernek üyesi kadınlar, ağaçlardan topladıkları turunçları 10 yıldır reçel yaparak değerlendiriyor. Ekonomik açıdan da büyük bir zararın önüne geçmeyi hedefleyen dernek üyesi kadınlar hasat döneminde el birliği yaparak yaklaşık bir ton turunçtan 350 şişe reçel elde ederek bunların tanesini de 15 TL’den satışa sunuyorlar. 60 üyesi bulunan dernekteki kadınlar her biri farklı görevler alarak reçel yapımına katkıda bulunuyor.

Nazilli’nin hemen hemen tüm sokaklarında bulunan turunç ağaçlarının meyveleri dernek üyesi kadınlar ve belediye görevlileri tarafından hasat ediliyor. Toplanan turunçlar derneğe getiriliyor. Dernek üyesi kadınlar bu turunçları tek tek yıkadıktan sonra reçel yapmak için ön hazırlığa başlıyorlar.

Türkiye’nin her yerine satılıyor

Sokaklarda bulunan binlerce turunç ağacının tonlarca meyvesi olduğunu ancak toplanmadığı için çürüdüğünü ifade eden Türk Anneler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hatice Güngör; “Nazilli sokaklarında bulunan ve sokakları süsleyen turunçları belediyemiz yardımıyla toplayarak işlemden geçiriyoruz, kabuklarını soyuyoruz, hazırlıyoruz, reçel kıvamına geldikten sonra kavanozlara koyup satışa sunuyoruz. Bunların geliriyle de öğrencilerimize burs veriyoruz. Tanesini 15 TL’den satışa sunduğumuz reçelleri Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderebiliyoruz. Annelerimizin ve üye arkadaşlarımızın şefkatli elleriyle bu turunçlar sayesinde öğrencilerimiz burs alıyor. Zaten bu turunçları biz toplamazsak ortada kötü bir görüntünün yanısıra zayi olan milli servetimiz de olacak. Bizler bu turunçları ekonomiye kazandırarak eğitime de destek vermiş oluyoruz” dedi.

Ali Soydemir