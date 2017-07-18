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Sokakta başıboş dolaşan ayı şaşırttı

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine inerek sokak aralarında başıboş gezinen ayı, görenleri şaşırttı.

Sokakta başıboş dolaşan ayı şaşırttı

18 Temmuz 2017 15:53

Sızır beldesinde özel bir kurumun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beldeye inen ayının sokak aralarında yiyecek araması görülüyor. Sokaklarda rahat tavırlarıyla gezen ayı görenleri şaşkına çevirdi. Gece geç saatlerde beldeye inen ayı aynı güzergahtan geri dönüyor.

Sızır Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, vatandaşları ayı saldırılarına karşı uyararak, "Son günlerde kasabamız çevresinde ve içerisinde yaban ayısı görülmektedir. İnsanlar ve hayvanlar için tehlike arz ettiğinden, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Erhan Aksoy

Etiketler: ayı, Gemerek, Sivas


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