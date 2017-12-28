Sokakta çalınmadık motosiklet bırakmadılar

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir sokağa gelen kasklı 2 hırsız, park halindeki 3 motosikleti gözüne kestirdi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, önce apartman önündeki motosikleti ardından da sokakta park halindeki motosikletleri, direksiyon kilitlerini kırarak çaldı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde 20 bin lira değerindeki motosikletleri çalan hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Olayın ardından hırsızlar, çaldıkları 34 AGJ 855, 34 VM 7784 ve 34 VL 2271 motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aynı sokaktaki 3 motosikleti çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsız apartmanın önündeki motosikletin yanına geliyor. Direksiyon kilidini kıran hırsızlar önce o motosikleti çalıyor. Ardından diğer motosikletlere yönelen hırsızlar, bir motosikletin direksiyon kilidini kırıyor. Daha sonra motosikletin üstüne binen hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur