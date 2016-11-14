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Sokakta kadın kıyafeti giymiş erkeklerin oyunu polisin dikkatini çekti

Erzurum’da düğünlerde kız evine giderken ‘deve oyunu’ kültürünü yaşatmak için sokakta kadın kıyafeti giyerek oyun oynayan gençler, polisin dikkatini çekti. Beraberlerinde bir eşek de olan gençlerin yanına gelen polis ekipleri durumun bir oyundan ibaret olduğunu anlayınca normale döndü.


14 Kasım 2016 10:20

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nden gelerek merkez Şükrüpaşa semtinde düğün konvoyunun önünü kesmek için ‘deve oyunu’nu sahnelemeye çalışan bir grup genç, giydikleri kadın kıyafetleri ve yanlarında bulundurdukları bir eşekle ilgi odağı oldular. İlk etapta durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar gördükleri manzarayı 155 polis hattını arayarak bildirdiler. Bunun üzerine olası bir terör olayı ihtimaline karşı harekete geçen polis ekipleri Şükrüpaşa semtine gelerek gençleri inceledi. Gençlerin ‘deve oyunu’ yapmak için kadın kıyafeti giydiklerini izah etmeleri üzerine polis ekipleri haber merkezine bilgi vererek bulundukları yerden ayrıldı.

Daha sonra gençler düğün konvoyu gelmeden ‘deve oyunu’nu sahnelemek için prova yaptı. Gelin arabasının görünmesi ve düğün konvoyunun gelmesi üzerine davul zurna eşliğinde oyun oynayan gençler, çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gelinin 500 metre ilerideki evine doğru araçların önünde yol aldılar.

Amaçlarının düğünlere renk katmak ve unutulmuş bir kültürü yaşatmak olduğunu belirten gençler, "Uzun yıllar önce Erzurum’da, bizim köyümüzde kına, nişan, sünnet ve düğünlerde deve oyunu genç erkekler tarafından oynanıyor. Unutulmuş kültürler arasında olan bu oyunu yeniden canlandırmak ve davetlileri güldürerek hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Tahta ve demir kullanılarak sabitlenmiş iskelet üzerine kilim örtülüp, değişik aksesuar kullanılarak deve maketi oluşturuluyor. 5 gencin içerisinden 2 kişide deveci başı oluyor” diye belirttiler.

Ahmet Akbuğa
ERZURUM

Etiketler: kadın kıyafeti


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