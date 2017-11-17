Sokakta kalan gencin hayatı bir anda değişti

Dün İHA tarafından ‘Sokakta kaldı, köprü altı ve trenleri kendine ev yaptı’ başlığıyla yayınlanan haber sonrası işsiz ve evsiz Gökhan Bürelli’nin dramına kayıtsız kalmayan kurumlar harekete geçti. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş, söz konusu haberin hemen ardından Bürelli ile iletişime geçerek, kurumda ağırladı. Aktaş, Bürelli’nin işsizlik sorununun çözümü için ivedi olarak işletmelerle görüşmesini sağlayarak, istihdam sözü aldı. Aktaş, konunun yakinen takipçisi olacağını belirterek, Bürelli’nin sorunlarını dinledi. Barınma sorununu Yunusemre Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Süzer’e aktarması sonucunda Süzer, Gökhan Bürelli’ye sahip çıkacaklarını kısa süreliğine otelde ağırlayacaklarını ve sonrasında ev kiralayıp mefruşatını temin edeceklerini dile getirdi.

Aktaş, vatandaşlardan bu durumda olan kişilerin derhal kuruma bildirilmesini talep ederek, İş-Kur olarak söz konusu vatandaşlar için İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılımlarını sağlayarak, iş temini konusunda yardımcı olacaklarını açıkladı.

Sadık Cangel



