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Sokakta kalan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı

İncirli’de E-5 kenarında ateş yakarak ısınmaya çalışan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı. Resmi ekiplerden korkarak kaçan Suriyeli çocukları polis, yeleklerini çıkartarak yakaladı.

Sokakta kalan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı

02 Aralık 2016 18:26
Sokakta kalan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı - Tıkla İzle

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve soğuk havalarda sokakta yaşam mücadelesi veren Suriyeli Ahmet ve akrabası Meryem'e polis sahip çıktı.

Çocukların ateş yakarak ısınmaya çalıştığı parka gelen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri çocuklarla konuşmaya başladı. Resmi polislerden korkan çocuklar ekiplerden kaçmaya başladı. Bunun üzerine üzerinde yelek buluna polisler yeleklerini çıkartarak sivil bir şekilde çocukların peşinden gitti. Kısa bir kovalamacanın ardından çocukları yakalayan ekipler, çocuklara korkmamalarını söyledi. Çocuklara artık sokakta kalmak zorunda olmayacaklarını anlatmaya çalışan ekipler soğuk havalarda dışarıda kalan çocuklara sahip çıktı. Bu sırada çocukların ağladığı görülürken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ağlayan çocuklarla yakından ilgilendi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Tugay Saday - Volkan Kayalar-Hasibe Karadağ

Etiketler: suriyeli çocuklar


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