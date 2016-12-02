Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve soğuk havalarda sokakta yaşam mücadelesi veren Suriyeli Ahmet ve akrabası Meryem'e polis sahip çıktı.

Çocukların ateş yakarak ısınmaya çalıştığı parka gelen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri çocuklarla konuşmaya başladı. Resmi polislerden korkan çocuklar ekiplerden kaçmaya başladı. Bunun üzerine üzerinde yelek buluna polisler yeleklerini çıkartarak sivil bir şekilde çocukların peşinden gitti. Kısa bir kovalamacanın ardından çocukları yakalayan ekipler, çocuklara korkmamalarını söyledi. Çocuklara artık sokakta kalmak zorunda olmayacaklarını anlatmaya çalışan ekipler soğuk havalarda dışarıda kalan çocuklara sahip çıktı. Bu sırada çocukların ağladığı görülürken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ağlayan çocuklarla yakından ilgilendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Tugay Saday - Volkan Kayalar-Hasibe Karadağ