Suriye’de 5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi vatanını terk ederek başka ülkelerde mülteci olarak yaşamaya başladı. Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan kimi Suriyeliler kamplarda ya da kendi imkanlarıyla yaşarken, kimileri onlar kadar şanslı olamadı. Suriye’den Türkiye’ye mülteci olarak gelen 10 yaşındaki Ahmet ve 11 yaşındaki Meryem sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre Türkiye’ye beraber geldikleri akrabaları küçük çocukları sokağa atınca çocuklar, soğuk hava şartlarına rağmen tek başlarına sokaklarda yaşamaya başladı. Yaşıtlarının elleri okullarda kalem tutarken küçük çocuklar, ellerini ısıtabilmek için ateş yaktı. Kış soğuklarına rağmen yalın ayak gezen Ahmet, İncirli E-5 kenarında bir otobüs durağında topladığı çöpleri çevredekilerin şaşkın bakışları altında yakarak ısınmaya çalıştı. Ayakkabısı ve montu olmayan Ahmet, yaktığı ateşle hem yalın ayaklarını hem de akrabası Meryem’i ısıtmaya çalıştı.

Suriyeli çocuklar, sokaklardaki tehlikelere karşı savunmasız bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Çocukların iddiasına göre kimi zaman ‘para vereceğiz’ diyerek kaçırmaya çalışan kimi zaman da bıçak çeken saldırganlardan vatandaşların yardımıyla kurtuldular. Gün boyunca sokaklarda yalın ayak gezen küçük Ahmet ile akrabası Meryem zaman zaman bindikleri otobüslerden de indirildi. Gündüzleri sokaklarda dolaşarak yiyecek bir şeyler arayan çocuklar, vatandaşların verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyuruyor. Küçük çocuklar, gece olduğundaysa boş buldukları duraklarda yatıyor. Suriyeli çocuklar, zorlu hayatlarında kendilerine uzanacak olan yardım elini bekliyor.

“Biz gitmeyince bize vurmak için bıçak çıkartıyor”

Babasının Suriye’de olduğunu annesinin ise vefat ettiğini dile getiren Ahmet, “Ayakkabılarım yok, dışarısı da soğuk olduğu için ateş yakıyoruz. Bizi Suriye’den akrabamız buraya getirdi ve sonra gitti. Isınmaya çalışırken ellerim yanıyor. Sokakta yaşıyoruz ne yapacaksın. Havalar daha da soğuyunca kalmak için parka gideriz. Yabancılar para vereceğim diye yanına çağırıyor. Biz gitmeyince bıçak çıkartıyor bize vurmak için. Yoldan geçen birisi yardımcı oldu öyle kurtulduk” ifadelerini kullandı.

“Bizi evden kovdular, sokakta yaşıyoruz”

Genellikle simit ve meyve suyu ile beslendiklerini dile getiren Meryem, “Bizi Suriye’den Türkiye’ye getiren akrabalarımız bizi evden kovdular, sokakta yaşıyoruz. Biz genellikle Taksim’de İncirli’de sokakta yaşıyoruz” dedi.

Hasibe Karadağ-Ahmet Faruk Sarıkoç

