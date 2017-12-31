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Sokakta yaşayan engelliye silahlı saldırı: 1 ölü

Maltepe Sahil Yolu'nda ki İstasyon Yolu Durağı'nda engelli ve sokakta yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis olayın ardından saldırganı yakaladı.

Sokakta yaşayan engelliye silahlı saldırı: 1 ölü

31 Aralık 2017 07:44

Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Yolu Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir şahıs, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu ve hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerinde ki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Etiketler: engelli, maltepe, sokak

 

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