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Sokakta yaşayan Yılmaz dedenin imdadına Beyoğlu zabıtası yetişti

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi.

Sokakta yaşayan Yılmaz dedenin imdadına Beyoğlu zabıtası yetişti

11 Ocak 2017 10:39

Beyoğlu’nda soğuktan donmak üzere olan 68 yaşındaki Yılmaz dedenin imdadına zabıta ekipleri yetişti. Sıcak çay ikram edildikten sonra Sosyal Market’e götürülerek giyecek yardımı yapılan Yılmaz Aydın, kış ayını geçirmesi için Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’na yerleştirildi.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava en çok da sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşları etkiledi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede yaşayan evsiz vatandaşlara yardım elini uzatmak için seferber oldu. Duyarlı vatandaşların Beyoğlu Belediyesi iletişim merkezi 4440160 nolu telefona bıraktıkları ihbarları da değerlendiren ekipler son olarak sokaklarda yaşayan 68 yaşındaki Yılmaz Aydın için harekete geçti.

Sosyal Market tarafından giyecek yardımı yapıldı

Zabıta ekipleri geçtiğimiz aylarda evi yandığı için sokaklarda yaşamaya başlayan Yılmaz Aydın’a Cihangir Mahallesi’nde ulaştı. Ekipler soğuktan titreyen Yılmaz dedeyi Zabıta Müdürlüğüne götürerek sıcak çay ikramında bulundu. Daha sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak için kurulan Sosyal Market'e götürülen Yılmaz dedeye giyecek yardımı yapıldı. 68 yaşındaki Yılmaz Aydın işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kış aylarında evsizleri misafir ettiği Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’na yerleştirildi.

"Bugün hayatımda hiç görmediğim iyilikleri gördüm"

Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekiplerinin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Aydın, "Bana bugün yapmış olduğu yardımlardan dolayı Beyoğlu Belediyesine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün hayatımda hiç görmediğim iyilikleri gördüm. Belediyenin çok güzel çalışma sistemi var. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan çok iyi birisi, bizler için bu çalışmaları yaptırıyor. Çalışan elemanları da çok iyi, çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi. 


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