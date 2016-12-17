Kasım aynında verdikleri istifa dilekçelerinin Aydın İl Gençlik Kolları’nda yaşanılan sorunlar nedeni ile bekletildiğini ifade eden Gençler, açıklama ve istifa dilekçelerini yayınladı. CHP Söke Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Tolga Tosun, Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emek Akay, STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerim Tor, Eğitimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burak Ugan, Sanat ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaprak Akbaba, İlçe Saymanı Engin Pamuk ile yönetim kurulu üyeleri Çağlar Çakır ve Bilgehan İnce’nin istifa eden isimler olduğu belirtildi.

Gençlik Kolları seçiminin ardından geçen 10 aylık dönemde hiç bir resmi toplantı yapmadıklarını öne süren üyeler, istifa dilekçelerinde, “yönetim kurulu üyesi bulunduğum CHP Söke İlçe Gençlik kolları yönetiminden başkan ve bazı yöneticilerin verilen görevlere saygı duymadıkları ve özen göstermedikleri için bu şerefli ve onurlu görevimden istifa ediyorum” denildi.

İstifa dilekçeleri ile sosyal medyada yayınlanan açıklamada; “Parti yetkili organlarının dikkatine. Hepimizin bildiği üzere uzun zamandır CHP Söke Gençlik Kolları işlevsiz durumdadır. İlçe gençlik kolları başkanı Halil Yıldırım yaklaşık on aydır yönetim kurulu toplantısı yapmamaktadır. Hiç bir faaliyete ve etkinliğe katılmamaktadır. Kendisi katılmadığı gibi yönetimine de insiyatif vermeyip yapılacak olan faaliyet ve etkinliklerin önünü kesmektedir. Kurul olarak on aylık süreç içerisinde hiçbir resmi karar alınmamıştır. Bu istifalar gençlik kollarının içinde bulunduğu duruma dur demek ve çözüm üretmek maksadını taşımaktadır. Önümüzde rejim açısından çok büyük önem taşıyan Anayasa ve Başkanlık referandumu söz konusudur. Bizler şahsi çıkarlarımızı değil parti çıkarlarını düşünerek bu kararı alıyoruz. Gerçekte zaten fiilen var olmayan yönetim kurulunun resmi olarak ta son bulması için Tüzüğün 3. Bölümün 42. Maddesinin D bendine ilişkin tüzüğün uygulanmasını arz ediyoruz. bu istifaların hızlı bir yeniden yapılanmanın önünü açacağı umudunu taşımaktayız" ifadelerine yer verildi.

Levent Tuncer

