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Şoke eden an! Canlı yayında doğum sancısı tutunca...

TV 8'de ekrana gelen, Serap Ezgi Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programının bugünkü bölümünde sıra dışı bir olay yaşandı.

Şoke eden an! Canlı yayında doğum sancısı tutunca...

13 Nisan 2018 21:36

Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlıkekipleri, Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı. Ete'nin doğum sancıları başladığı sırada gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Ezgi Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.

Daha önce iki erkek çocuğu bulunan Ferdi ve Güngör çiftinin üçüncü çocuğunun ise kız olacağı öğrenildi. Çift, bebeklerinin isminin Sevgi Su olacağını belirtti. 

 

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