Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gaziler Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre; gece 02.30 sularında meydana gelen olayda Hilmi Dandan anne ve babasına ait evde kalmaya karar verdi. İkinci katta bulunan evin balkonundan beton zemine düşen Hilmi Dandan ağır yaraladı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri gelirken, genç müzisyen Hilmi Dandan ilk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Dandan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sökeli müzisyen Hilmi Dandan’ın ikinci kez evlilik yaptığı, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Levent Tuncer

AYDIN