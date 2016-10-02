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Söke'de 5 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bağlı Yuvaca Mahallesinde meydana gelen olayda traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


02 Ekim 2016 19:15

Edinilen bilgiye göre; Yuvaca mahallesi sakinlerinden ve çiftçilik yapan Mustafa Çekin traktörü ile tarlada çalıştıktan sonra evine döndü. Traktörünü evine park ettiği sırada arkasında bulunan oğlu minik Mehmet Ali'yi fark etmedi. Geri geri giden traktörün altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Ali Çekin hayatını kaybetti. Olay sonrasında feryatlar yükselirken minik Mehmet Ali'nin acısı başta Yuvaca olmak üzere Söke'de yürekleri yaktı. Mehmet Ali Çekin'in Yuvaca mahalle mezarlığında toprağa verildiği, Selma Çekin ile evli olan Mustafa Çekin'in başından geçen iki evliliğinden 5 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acılı baba Mustafa Çekin ile aynı adı taşıyan mahalle muhtarı Mustafa Çekin'in amca çocukları oldukları belirtildi. 

Levent Tuncer
AYDIN 

Etiketler: 5 yaşındaki çocuk, söke, traktör


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