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Söke’de Afrin Şehitlerinin anısına zeytin fidanı dikildi

Türk Ordusu tarafından Suriye sınırları içerisinde terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen zeytin dalı operasyonu ve bu operasyonda vatan için canlarını feda eden şehitlerin hatıraları Söke İşletme Fakültesi bahçesine dikilen zeytin fidanı ile yaşayacak.

Sökede Afrin Şehitlerinin anısına zeytin fidanı dikildi

18 Şubat 2018 17:56

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi bahçesine Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı dikildi. Zeytin fidanının önüne monte edilen tabelada ‘Sürdürülmekte olan Afrin Harekatında Şehit olan Mehmetçiklerin Aziz Hatırasına bu zeytin fidanı dikilmiştir’ ifadesi yer aldı.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; “Afrin’de harekat devam ediyor. Ordumuz canla başla mücadele ediyor. Bizde oradaki askerlerimize manevi anlamda elimizden geldiğince destek olmak amacıyla ve harekatta şehit olan askerlerimiz anısına zeytin fidanı diktik. Zeytin Dalı Operasyonu’na binaen fakültemiz bahçesinde zeytin gibi kalıcı, kökleri derinlere uzanan ve uzun yıllar yaşayan bir anı bırakmak istedik. İnşallah bu harekat başarıyla tamamlanır. Bölgede sükûnet ve istikrar sağlanır. Bölgede huzur sağlanır. Orada bulunan Mehmetçiklere Allah yardım etsin” dedi. 

Levent Tuncer
 

 

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