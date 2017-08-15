Söke’de ekmeğe 25 kuruşluk zam

Fırıncı esnafının un, maya, yakıt ve işçilik ücretleri gibi maliyet artışlarını gerekçe göstererek aldığı zam kararı uygulanmaya başladı. Birçok kentte ekmek satış fiyatlarına yapılan zamlara rağmen Söke’de yapılmaması için direnilen ekmek zammının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi. Fırıncı esnafının zam talebi görüşülürken, Söke Ticaret Odası tarafından 1.25 TL’lik fiyatta karar kılındı. Söke’de simitin satış fiyatının değişmediği, Söke’ye özgü tatlımaya ekmeğinin fiyatının 2.50 TL olarak belirlendiği, fırıncıların kendilerine özgü çıkardıkları özel (ekşi maya-çavdar vs.) ürünlerin de zamlandığı, bu zammı fırıncıların kendilerinin uygulayacağı belirtildi.

Levent Tuncer