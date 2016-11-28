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Söke’de hastane yolunda kaza: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan Alkan ailesini taşıyan otomobil, traktör römorkuna arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sökede hastane yolunda kaza: 2 ölü, 2si ağır 3 yaralı

28 Kasım 2016 12:21

Kaza, sabah saatlerinde Söke-Güllübahçe-Didim karayolu Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki turşu fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'den Aydın'daki hastaneye gitmek üzere yola çıkan Halil Binek idaresindeki 20 PT 326 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve turşu fabrikasına dönüş yapmak isteyen Halil İbrahim Özkan yönetimindeki 09 SA 759 plakalı traktörün arkasında bağlı bulunan römorka çaptı.
Otomobilde bulunanların yola savrulduğu kazada sürücü Halil Binek olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Alkan (67) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralılar Hatice Alkan (36) ve Sultan Alkan'ın (36) durumunun ağır olduğu, Ceren Sansar'ın (17) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaydeden Halil Binek'in cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu yapılan temizlik çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden Hatice Alkan’ı Aydın’daki bir hastaneye tedavi için gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Levent Tuncer
AYDIN


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