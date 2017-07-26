Diğer
Kategoriler

Söke'de iki yaşlı adam arasındaki husumette kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde 86 yaşındaki şahıs, husumetli olduğu 73 yaşındaki adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yaşlı adamın kahvehaneye doğru açtığı ateşte 2 kişi de yaralandı.

Sökede iki yaşlı adam arasındaki husumette kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

26 Temmuz 2017 16:00

Olay, Söke'nin Bağarası Mahallesi Çalışlı Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsmail B. (86) kahvehanede oturduğu sırada tartışmalı oldukları iddia edilen Ali Aslan (73) minibüsten inerek kahvehaneye oturdu. Ali Aslan’ın gelip oturduğunu gören İsmail B., kahvehaneye 50 metre mesafedeki evine giderek av tüfeğini alıp geri döndü. Yolun karşısında park halindeki iki aracın arasından tüfeğini kahvede oturan Ali Aslan’a doğrultan İsmail B. ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Aslan'a ilk müdahaleyi kahvehanenin karşısındaki sağlık ocağında bekleyen 112 Acil Servisinde görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edilmek istenen Aslan, yolda hayatını kaybetti.

İsmail B.'nin kahvehaneye rastgele ateş açması sonucu tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Salih Aydeniz ve Osman Ateş isimli iki kişi de hafif şekilde yaralandı. 86 yaşında katil olan İsmail B., olaydan sonra elindeki tüfeğiyle jandarmaya giderek teslim oldu.  

Levent Tuncer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!