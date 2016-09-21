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Söke’de iş kazası; 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında iki çocuk babası genç adam hayatını kaybetti.

Sökede iş kazası; 1 ölü

21 Eylül 2016 14:55

Edinilen bilgiye göre; Neşet Çakır çalıştığı fabrikada çatı onarımı yaparken dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne getirilen 41 yaşındaki Neşet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyan yakınları hastaneye koşarken, büyük üzüntü yaşandı. Neşet Çakır’ın cenazesi İzmir Adi Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Söke’nin Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden iki çocuk babası Neşet Çakır’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği ifade edildi. 

Levent Tuncer 

Etiketler: iş kazası, Neşet Çakır, söke


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