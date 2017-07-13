Diğer
Kategoriler

Söke’de jandarmadan uyuşturucu tacirlerne darbe; 4 tutuklama

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Sökede jandarmadan uyuşturucu tacirlerne darbe; 4 tutuklama

13 Temmuz 2017 10:37

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde gelene bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri planlı faaliyete başladı. M.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlerken Y.Y., T.T. ve M.A. isimli şüpheliler ile birlikte hareket ettiği belirlendi.Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslara yönelik çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlar ile ara yakalamalarda toplam 65 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 4 adet tabanca, 16 adet tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

6 ayrı suç kaydı bulunan M.Ş., 23 ayrı suç kaydı bulunan M.A., 9 ayrı suç kaydı bulunan T.T. ve 1 ayrı suçtan suç kaydı bulunan Y.Y. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Levent Tuncer
 

Etiketler: aydın, söke, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!