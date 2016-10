Cumhuriyet Mahallesi Alkaya Sokak’ta bulunan yaşadığı evde kapıları kilitleyen O.K. kolonya kullanarak evi ateşe verdi. Dumanları fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri O.K. ile iletişim kurmak istedi ancak kapılar açılmadı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından kapı kırılarak içeri girilebildi. O.K. polisler tarafından ifadesi alınmak üzere götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. O.K’nin yakınları ve komşuları heyecanlı anlar yaşadı. Yangının büyümemesi ve O.K’nin olayı yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu.

Levent Tuncer

AYDIN