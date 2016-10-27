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Söke’de kendini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

Söke’de meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.K. isimli şahıs kendisini içeriye kilitleyerek evi ateşe verdi.

Sökede kendini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

27 Ekim 2016 16:05

Cumhuriyet Mahallesi Alkaya Sokak’ta bulunan yaşadığı evde kapıları kilitleyen O.K. kolonya kullanarak evi ateşe verdi. Dumanları fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri O.K. ile iletişim kurmak istedi ancak kapılar açılmadı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından kapı kırılarak içeri girilebildi. O.K. polisler tarafından ifadesi alınmak üzere götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. O.K’nin yakınları ve komşuları heyecanlı anlar yaşadı. Yangının büyümemesi ve O.K’nin olayı yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu.  

Levent Tuncer
AYDIN 


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