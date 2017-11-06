Söke’de tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Alaaddin Bafalı yönetimindeki 35 EN 089 plakalı özel otomobil ile Ahmet Adanır yönetimindeki 61 K 13715 plakalı tır aynı yöne seyir halindeydi. Tırın otomobilin arkasında çarpmasıyla birlikte Alaaddin Bafalı yönetimindeki 35 EN 089 plakalı özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde yol kenarındaki kanala uçtu. Özel otomobil hurdaya dönerken aracın içinde sürücü Alaaddin Bafalı ile birlikte bulunan Nurcan Bafalı ve Emine Kurucu yaralandı. Yaralılar Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi Kurtarma ekipleri ve çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Levent Tuncer

