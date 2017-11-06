Diğer
Kategoriler

Söke’de tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan Mahallesi eski cezaevi kavşağında meydana gelen kazada araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sökede tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

06 Kasım 2017 17:55

Edinilen bilgiye göre; Alaaddin Bafalı yönetimindeki 35 EN 089 plakalı özel otomobil ile Ahmet Adanır yönetimindeki 61 K 13715 plakalı tır aynı yöne seyir halindeydi. Tırın otomobilin arkasında çarpmasıyla birlikte Alaaddin Bafalı yönetimindeki 35 EN 089 plakalı özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde yol kenarındaki kanala uçtu. Özel otomobil hurdaya dönerken aracın içinde sürücü Alaaddin Bafalı ile birlikte bulunan Nurcan Bafalı ve Emine Kurucu yaralandı. Yaralılar Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi Kurtarma ekipleri ve çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Levent Tuncer
 

Etiketler: Milas Karayolu, söke

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç