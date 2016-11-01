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Söke’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Söke Bağarası karayolu üzerinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil, yol kemarında boş duran römorka çarptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer 4 kişi de yaralandı.

Sökede trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

01 Kasım 2016 23:57

Edinilen bilgiye göre Eyüp İşlek yönetimindeki 48 D 5175 plakalı özel otomobil Söke’den Bağarası yönüne hareket halindeydi. Arıtma tesisi civarında yol kenarında park halinde bulunan boş römorka çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobilin şoförü Eyüp İşlek yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Murat Arıcı, Ahmet Sarıçay, Tevfik İşlek ve TevfikUlusoy kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisambulansı ie Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tavanı tamamen açılan otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Levent Tuncer

Etiketler: 1 ölü, 4 yaralı, söke, trafik kazası


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