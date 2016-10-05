Son zamanlarda yoğun olarak, başta FETÖ olmak üzere, terör örgütlerine dönük operasyonlar yapan Söke Emniyet Müdürlüğü, bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere diğer suç ve suçlulara da göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre son 15 günde 15 uyuşturucu olayına müdahale eden Söke Polisi 16 şüpheliyi yakaladı ve adli işlem başlattı. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu türleri yanında satışta kullanılan hassas tartı ve bir de çalıntı motor yakalandığı ve bir kişinin de uyuşturucu satmak suçlaması ile tutuklandığı kaydedildi. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu sosyal medyadaki paylaşımında 'Polis teşkilatımızı kutluyorum' ifadesi ile bir mesaj yayınladı.

Levent Tuncer

