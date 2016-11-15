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Sökeli sporcu dünya üçüncüsü oldu

8. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası Gürcistan’ın Batum Kenti’nde yapıldı. 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda Söke Fame Dans ve Spor Okulu sporcusu Muharrem Can Asandaş dünya üçüncülüğü başarısı elde etti.

Sökeli sporcu dünya üçüncüsü oldu

15 Kasım 2016 17:12

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, İsrail, Rusya, İran,Tacikistan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerden toplamda bin 200, Türkiye’den 100 sporcu katıldı. Ülkemizden katılımcı 100 sporcunun arasında yer alan 22 yaşındaki Sökeli sporcu dünya üçüncülüğü madalyasını almasını bildi.

Antrenörü Serkan Güzelses ile birlikte Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı makamında ziyaret eden Muharrem Can Asandaş mutluluğunu Başkan Toyran ile paylaştı. Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran genç sporcu Muharrem Can Asandaş ve antrenörü Serkan Güzelses’i kutlarken, başarılarının devamını diledi. 

Levent Tuncer

Etiketler: Dünya Shotokan Karate Şampiyonası, Muharrem Can Asandaş


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