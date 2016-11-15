Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, İsrail, Rusya, İran,Tacikistan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerden toplamda bin 200, Türkiye’den 100 sporcu katıldı. Ülkemizden katılımcı 100 sporcunun arasında yer alan 22 yaşındaki Sökeli sporcu dünya üçüncülüğü madalyasını almasını bildi.

Antrenörü Serkan Güzelses ile birlikte Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı makamında ziyaret eden Muharrem Can Asandaş mutluluğunu Başkan Toyran ile paylaştı. Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran genç sporcu Muharrem Can Asandaş ve antrenörü Serkan Güzelses’i kutlarken, başarılarının devamını diledi.

Levent Tuncer