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Soldado: 'Büyük hayal kırıklığı içindeyim'

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Soldado, UEFA listesinde isminin olmamasından dolayı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Soldado, listede ismi yer almadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Soldado: Büyük hayal kırıklığı içindeyim

05 Eylül 2018 15:48

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe’de kadro UEFA’ya bildirildi. Verilen listede ismi yer almayan sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan golcü futbolcu, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak” ifadelerini kullandı.  

 

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