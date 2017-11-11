Diğer
Kategoriler

Soldado eski günlerini arıyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 maçta golle buluşamadı. Real Madrid, Valencia, Tottenham gibi önemli kulüplerde top koşturan 32 yaşındaki oyuncu, eski formuna döneceği günleri bekliyor.

Soldado eski günlerini arıyor

11 Kasım 2017 23:21

Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği Roberto Soldado eski günlerini arıyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan İspanyol golcü, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 lig maçında golle tanışamadı.

Villarreal'de oynarken yaşadığı sakatlık nedeniyle 36 maç kaçıran Soldado, sakatlık sonrasında ise 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Real Madrid altyapısında yetişen başarılı golcü, kariyerinin zirve noktasına da Valencia formasıyla ulaştı. Valencia ile oynadığı 141 maçta 82 gol, 15 asist yapan Roberto Soldado, buradaki yükselen grafiği ile Tottenham’a transfer oldu. Fakat yeni kulübünde bekleneni veremeyen İspanyol forvet, İngiltere de geçirdiği 2 sezonun ardından ülkesine geri döndü. Villarreal formasıyla 55 maçta rakip ağları 12 defa havalandıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 19 gole de katkı sağladı. 2017-2018 sezonu başında ise Fenerbahçe’ye transfer olan Soldado, sarı-lacivertli ekipte 8 maçta forma giymesine rağmen golle buluşamadı.

Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: Roberto Soldado

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç