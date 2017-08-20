Diğer
Kategoriler

Soldado ve Giuliano, yedek

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı 11’inde Soldado ve Giuliano'ya görev vermedi. Salih Uçan ise 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Soldado ve Giuliano, yedek

20 Ağustos 2017 21:32

Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk 11’de iki yeni transferine görev vermedi. Kocaman, bordo-mavililer karşı Soldado ve Giuliano’ya maça başlarken düşünmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Valbuena, Alper ve Robin van Persie ilk 11 ile sahaya çıkacak.

Öte yandan Aykut Kocaman, 20 kişilik maç kadrosunda genç futbolcu Salih Uçan’ı almadı. 

Oğuzhan Ort 

Etiketler: fenerbahçe, Giuliano, Soldado


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç