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Solo Türk Yalovalıları ağlattı

Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla Yalova'da bir gösteri uçuşu yapan Solo Türk izleyenleri kendine hayran bıraktı. Solo Türk'ü izleyen vatandaşlardan bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Solo Türk Yalovalıları ağlattı

19 Ağustos 2017 20:35

Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi ekibi Solo Türk Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 88. yıldönümünde Yalova'da bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Yalovalının yanı sıra Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, KKTC Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile çok sayıda davetli de izledi. Gösteri öncesinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Sol Türk yer ekibine bir teşekkür plaketi sundu. Ardından Yalova göklerinde gösterisine başlayan Solo Türk kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesti. Havada gerçekleştirdiği inanılmaz hareketleriyle izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunan Sol Türk sık sık alkışlandı. Gösteriyi izleyen bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına boğuldular. 600 kilometreyi bulan hızla izleyenlerin üzerinden geçen Solo Türk dosta güven düşmana korku verdi.

Öte yandan Solo Türk pilotu Hv. Plt. Yzb Serdar Doğan'ın uçaktan çektiği görüntüyü de Solo Türk'ün Twitter hesabından paylaştı. 

Saim Çotuk - Erdinç Bulun 

Etiketler: Solo Türk, Yalova


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