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Solo Türk’ten Konya semalarında klipli mesaj

Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Solo Türk, hazırladığı klip ile anlamlı bir mesaj verdi.

Solo Türkten Konya semalarında klipli mesaj

18 Ocak 2017 17:13
Solo Türk’ten Konya semalarında klipli mesaj - Tıkla İzle

Konya 3’üncü Ana Jet Üssü 132’nci Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Konya semalarında uçuşunu kokpitte kayda alarak klip hazırladı. Kısa klipte Pilot Yüzbaşı Erhan Güner’in telsiz anonsuna yer verilerek, “Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu diyen Mevlana’nın yurdundan asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir” dediği duyuluyor.

(İHA)

Etiketler: Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı


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