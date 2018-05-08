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SOLOTÜRK Ağrı Dağı semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Iğdır’da gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK Ağrı Dağı semalarında nefes kesti

08 Mayıs 2018 19:40

Ağrı Dağı eteğinde kurulan Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’nde düzenlenen gösteriyi, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, SOLOTÜRK’ün olumsuz hava koşulları ve yoğun programlarına rağmen Iğdır’da gösteri yaptığını belirtti. Ünlü, “SOLOTÜRK Ağrı Dağı semalarında süzülerek gösteri yaptı. Türk pilotu gerçekten bütün dünyaya olduğu gibi bölgede de dosta güven düşmana korku vermeye devam etti. Bugün Iğdırlılar ve üniversite öğrencilerimiz çok coşkulu bir gün yaşadı. SOLOTÜRK gösterisini kara ve havadan gerçekleştiren ekibimize ilimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.  

Etiketler: SOLOTÜRK

 

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