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SOLOTÜRK Ankara'da nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Ankarada nefes kesti

30 Ağustos 2018 15:18
SOLOTÜRK Ankara'da nefes kesti - Tıkla İzle

Mogan Gölü üzerinde gerçekleşen gösteri uçuşunda SOLOTÜRK ekibi en zor hareketleri Ankaralılara sundu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, SOLOTÜRK gösterisinin iki senedir Gölbaşı'nda yapıldığını belirterek, "Bu Gölbaşılılar için bir şereftir. Çok kısa zaman önce belli olmasına rağmen büyük bir katılım gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos bizim için önemli tarihlerden bir tanesi. Bu gösterilen her sene burada yapılmasının taraftarıyız" ifadelerini kullandı.  

Seda Kahramantürk - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan - Ayşe Üngör
 

 

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