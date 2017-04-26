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SOLOTÜRK’ün kabin içi görüntüleri nefes kesti

Çanakkale’de gösteri yapan SOLOTÜRK’ün kabin içinden çekilen görüntüleri nefes kesti.

SOLOTÜRKün kabin içi görüntüleri nefes kesti

26 Nisan 2017 11:59
SOLOTÜRK’ün kabin içi görüntüleri nefes kesti - Tıkla İzle

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çanakkale Boğazı’nda, Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yılı anma törenlerinde Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri uçağı Solo Türk’ün kabin içi görüntüleri yayınlandı.

Parmak ısırtan gösterinin kabin içi görüntüleri de nefes kesti. Gösterinin kabin içerisinden çekilen görüntülerinde, Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar’ın zor hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor.

Solo Türk 1’inci gösteri pilotu Yüzbaşı Erhan Günar’ın karşısına yerleştirilen kameranın görüntülerinde, özellikle uçağın dik çıkış ve inişlerde, pilotun vücuduna binen yük açıkça görülebiliyor. SOLOTÜRK, 24-25 Nisan’da, Şehitler Abidesi üzerinde de bir gösteri gerçekleştirdi. F16 uçağının abideye yaklaşma anı da ilk kez uçağın ön tarafına yerleştirilen bir kamerayla kaydedildi. Pilot kamerası, bu zorlu sortileri de kaydetti.

Emrah Elmas 

Etiketler: çanakkale, SOLOTÜRK


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