Solucanlardan doğal gübre üretiyor

Malatya Battalgazi ilçesinde Yahya Pamuk isimli bir girişimci internette araştırdığı, solucanla gübre üretimini kendisi yapmak istedi. Sayısı 100 bin olan Kırmızı California solucanını 8 milyona çıkarttı. Pamuk daha fazla üretim sağlamak için destek istiyor.

Bu işe başlama sürecini ve sonrasını değerlendiren Pamuk, üretilen gübrenin tamamen doğal gübre olduğunu ve yetiştirilen ürünlerde kaliteyi arttırdığını ifade ederek “Bu işi işsizlikten dolayı ne yapa biliriz diye düşünerek yaptık. Bu işi internetten araştırdık. Türkiye'de yeni bir sektör olduğunu fark edince bu işe girmeye karar verdik. Bu iş ilk başlangıçta fazla bir yatırım gerektirmeyen bir iş. 100 bin solucanla başladık şuan 8 milyona yakın Kırmızı California solucanımız var. Aylık ortalama 10 ton kapasite gübre üretimimiz var” şeklinde konuştu.

Gübreyi Malatya'da hem kayısı ve hem de sebze üreticilerine verdiklerini belirten Pamuk, “Üretici bunu kullandığında yüzde 40'a yakın bir ürün artışı yakalıyor. Ayrıca bu gübre aslında kimyasal gübrelere karşı bir savaş açıyor. Bu uygulama tamamen yerli üretimdir. Bu gübreyi kullandığınızda hayvansal gübre kullanmaya gerek kalmıyor. 3 sene üst üste kullandığımız alanlarda yüzde 70'e varan oranda toprak temizliği yaptığını da fark ettik. Kayısıda da verimliliği arttırıyor. Normalde bir ton kuru kayısıda 200-250 civarında kuru kaysı elde ederken, bunu kullanıldığı alanlarda 300 kiloya yakın kayısı elde edebiliyoruz. Sebze üretimi noktasında da en az iki hafta erken piyasaya ürünlerin girme durumu var. Bunu numune olarak verdiğimiz arkadaşlardan geri dönüşler şuan çok iyi. Ürünü birkaç ağaçta kullanan üreticiler, ürünü bütün bahçede nasıl kullanırım diyerek bizlerden bilgi almak istiyorlar. Şuan elimizde 10 tona yakın gübre var. Biz KOSGEB gibi kurumlardan bu ürünlerin çoğaltılması noktasında projeli destekler bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Pazarda atılan sebze tarzı ürünlerini topladıklarını ve çürümeye bıraktıklarını kaydeden Pamuk, “Atıkları karıştırdıktan sonra pazardan getirdiğimiz artıkları 8-10 santim arasında olacak şekilde solucanlarımız üzerine serpiyoruz. Solucanlarda bu malzemeleri tüketiyor. Aslında atılan malzemeleri geri dönüşümle tarıma kazandırmış oluyoruz. Solucanlar tarafından oluşan gübreleri eleyerek torbalayıp satışa sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.