Solunum cihazlarıyla meydanlara indi

5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma, Adana Valiliği’nin kendisine tahsis etmiş olduğu özel ambulans ile 15 Temmuz Destanında, demokrasi nöbeti tutmak için, nöbetin gerçekleştiği alana katıldı.

112 sağlık ekipleri, Yasin Asma demokrasi nöbetini tuttuğu süre zarfında yanından kalarak sağlık durumunu sürekli kontrol etti.

ALS hastası Yasin Asma, kızı Sevra Asma’nın yardımıyla şunları aktardı: ”Sizler ile birlikte aynı ortamda destan yazan bir milletin yürekleri ile tanklara karşı duruşunu simgeleyen bu atmosferde aynı havayı soluduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Sayın Valim bu gibi ortamlarda bulunmak bana son derece iyi geliyor” dedi.

Daha sonra Yasin Asma, ailesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi nöbetini tutmaya devam etti.

Süleyman Cenk İdaye