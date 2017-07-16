Diğer
Kategoriler

Solunum cihazlarıyla meydanlara indi

Adana'da yaşayan solunum cihazlarına bağlı yatalak ALS hastası Yasin Asma, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyede 15 Temmuz Destanı kutlamalarına katıldı.

Solunum cihazlarıyla meydanlara indi

16 Temmuz 2017 02:39

5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma, Adana Valiliği’nin kendisine tahsis etmiş olduğu özel ambulans ile 15 Temmuz Destanında, demokrasi nöbeti tutmak için, nöbetin gerçekleştiği alana katıldı.
112 sağlık ekipleri, Yasin Asma demokrasi nöbetini tuttuğu süre zarfında yanından kalarak sağlık durumunu sürekli kontrol etti.
ALS hastası Yasin Asma, kızı Sevra Asma’nın yardımıyla şunları aktardı: ”Sizler ile birlikte aynı ortamda destan yazan bir milletin yürekleri ile tanklara karşı duruşunu simgeleyen bu atmosferde aynı havayı soluduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Sayın Valim bu gibi ortamlarda bulunmak bana son derece iyi geliyor” dedi.
Daha sonra Yasin Asma, ailesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi nöbetini tutmaya devam etti. 

Süleyman Cenk İdaye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!