Toplantıya Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, MHP İlçe Başkanı Vedat Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık, Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan ile Soma Seyahat Kooperatifi Başkanı Osman Gündoğan katıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan Soma Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Hakan Işık, "Daha önce bu toplantıları birçok defa yaptık. Diğer sivil toplum kuruluşlarının evlerinde düzenledik. Dönem dönem bir araya geliyoruz. Bugün de Soma'nın sorunlarını ele alacağız. Yapılması gereken yatırımları görüşeceğiz. Sorunları ileteceğiz. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı Soma'ya bekliyoruz"

Belediye Başkanı Hasan Ergene ise sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin birlik içerisinde hareket etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bu önemli bir birlikteliktir. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın bir Manisa programı var. Bu seyahat çerçevesinde Soma'ya da bir ziyaret gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Özellikle maden şehitlerimizin yakınları için yapılan konutların teslimi söz konusu. Bunların kura çekimleri de önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilecek. Akabinde de devlet büyüklerimizin ilçemize ziyaretleri ile bu konutların anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bir devlet büyüğümüzün Soma gibi bir ilçeye gelmesi ilçemiz için bir fırsattır. Bu fırsatı da bizim en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Hakan Başkanımız sağ olsun bu çerçevede bir ön hazırlık yaparak siyasi parti ve kurum ayrımı yapmaksızın söz söylemek isteyen herkese söz hakkı verileceği bir toplantıyı tertip etti. Demokratik bir yaklaşımla temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu birliktelik Soma için bir gurur vesilesidir. Uzun zamandır özlediğimiz manzaradır. Soma'da yaşayan herkese de moral veren bir görüntüdür" dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Soma’ya yapacak olduğu ziyarette Soma için önem arz eden fakülte kurulması, Soma Kömürleri A.Ş.’nin alacaklılarına ödeme yapması, Soma Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz getirilmesi ve Soma’da yeni kömür sahalarının açılması konularının detaylı bir şekilde arz edilmesi kararlaştırıldı.

Yılmaz Sarıpınar