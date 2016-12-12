Soma davasının 13. duruşmasının başlamasına 2 gün kala ek rapor sonucu mahkeme heyetine ulaşmıştı. Sabah saat 09.00’da Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinde toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve şehit madenci aileleri yürüyüş yaparak, pankartlar eşliğinde dava öncesi faciayı kınadı. Yürüyüş ardından bir basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, “Değerli aileler, değerli arkadaşlar, tam 31 ay önce katledilen 301 madenci arkadaşımızın davalarını sonuna kadar takip etmek için yine bu duruşmadayız. Ancak evvelsi gün yine sermaye, egemenler kendi iç savaşı içerisinde insanlarımızı katletmeye devam ediyor. Madende işçileri öldürüyor, sokakta insanlarımızı öldürüyor, terör belası çocuklarımızı, askerlerimizi, canlarımızı, halkımızı, emekçileri, işçileri ve köylüleri katletmeye devam ediyor. İktidar hırsı insanlarımızı toprağa veriyor. Bu canlarını kaybeden, insanlarımızı katleden ve katliama uğrayan insanlara rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. Bu insanlar bizim insanlarımız bizim ülkemizin insanları, doğal olarak iktidar hırsında bulunan kendi iktidarlarını daim kılmak doğrultusunda halkı birbirine düşürmeye çalışanları buradan bir kez daha lanetliyoruz. Bugün başlayan 13. duruşma biliyorsunuz ek rapor beklenmesine ilişkin bir duruşma olacak. Ek rapor gelmiş ve görüşülecek ondan sonraki süreçte zaten avukat arkadaşlarımız aileleri bilgilendirecektir” dedi.

Ardından polis kontrolü eşliğinde katılımcı aileler mahkeme salonuna giriş yaptı ve mahkeme başkanı Aytaç Ballı 13. duruşmayı başlattı.

Barış Gezici

MANİSA